Вышли на плато, но вакцинироваться надо: облздрав проверит пункты вакцинации

За минувшие сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 1107 человек. 10 человек скончались. Харьков остается в желтой зоне, ведь на сегодняшний день в профильных больницах занято 45% коек, 116 больных находятся на ИВЛ. Но при этом, сообщают в облздраве, говорить о том, что регион уже прошел пик этой волны эпидемии, еще рано. Хотя уже вышли на плато, говорят специалисты. Но настаивают на необходимости увеличения темпов вакцинации. Так, на сегодняшний день 54% жителей области уже вакцинировано хотя бы одной дозой. Двумя – более 50%. 31 тысяча получили уже и бустерную дозу. Худшие темпы вакцинации, по словам руководителя областного департамента здравоохранения, в Лозовой, Коломаке и Барвенково. С ними обещают разобраться отдельно, чтобы выяснить, что помешало нормальной работе. Как и с теми пунктами, которые не работали в выходные дни.

Максим Хаустов, глава облдепартамента здравоохранения

За суботу було щеплено близько 6000, а в неділю не більше 1,5 тисячі.

При этом желающие привиться в выходные, говорят в ХОГА, как раз есть. И они направляют жалобы, что не могут это сделать.

Олег Синегубов, председатель ХОГА

Деякі у нас відкриваються після обід, деякі у нас в вихідні не працюють. Минулий тиждень у нас був дуже насичений. Давайте так, на цьому тиждні проїхати всі центри вакцінації по місту Харкову, й далі обласні так саме доручити голова РДА проїхати центри й пункти вакцінації. Ми маємо створити умови, щоб люди мали можливість прийти та вакцінуватись.

Кроме этого, Синегубов поручил проверить те пункты вакцинации, которые работают в ТРЦ и других местах массового отдыха. Нередко там нет указателей, по которым можно найти место, где делают прививки. Марина Николаева, АТН





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