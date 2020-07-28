У главы финкомитета Рады Гетманцева обнаружили коронавирус

Народный депутат фракции "Слуги народа" и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заразился коронавирусом. Тест на COVID-19 показал положительный результат. Об этом сообщила замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

"Да, действительно у Даниила Гетманцева тест показал заболевание COVID-19. Сейчас аппарат ВР составляет список лиц, с кем он контактировал", - сказала Кравчук.

Сам народный депутат у себя в Facebook заявил, что не знает, где мог инфицироваться.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест", - заявил нардеп.

Агентство Телевидения Новости