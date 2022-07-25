У Харкові двоє чоловіків отруїлися парами фарби

Сьогодні о 14:35 рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини були викликані для надання допомоги двом малярам, які знепритомніли під час роботи у приміщенні. Чоловіки 1961 та 1968 років народження фарбували стіни у підвалі житлового будинку на вулиці Феєрбаха у Харкові без будь-яких засобів захисту органів дихання, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області. Під час роботи їм стало зле через вплив токсичних парів фарби. Про подію повідомила мешканка даного будинку, яка раптом натрапила на непритомного чоловіка.

Прибулі на місце виклику рятувальники негайно винесли людей на свіже повітря і передали медикам швидкої. Після надання першої допомоги постраждалих госпіталізували до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости