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Сегодня 11:06
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У Харкові ліки розвозять комунальники

У Харкові ліки розвозять комунальники

Співробітники КП “Харківські теплові мережі” доставляють ліки городянам, які їх нагально потребують. Містяни залишають заявки у міській інформаційній службі через чат бот https://t.me/KhTrash або телефонами через службу 1562, ліки надають волонтери, а вже за конкретними адресами їх допомогають довезти комунальники, які навіть під обстрілами лагодять міські системи та кожного дня підтримують життєдіяльність у Харькові.

Агентство Телевидения Новости

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