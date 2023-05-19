У Харкові Інститут протезування проходить реорганізацію для відновлення роботи

Після успішного переходу з балансу Мінсоцполітики до МОЗ Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності зможе надавати допомогу пацієнтам з ампутаціями.

Із початку цього року заклад тимчасово не працює у зв’язку з реорганізацією. За дорученням Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, майбутнє відновлення інституту 18 травня обговорили керівники профільного Департаменту ХОВА з директором Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василем Стрілкою.

«Зараз через війну ми маємо велику кількість пацієнтів з ампутаціям. А цей заклад перед повномасштабним вторгненням був одним з найкращих у реабілітації таких пацієнтів. Важливо, щоб збереглася команда фахівців, які будуть в цьому напрямку працювати в східній частині України», – сказав Василь Стрілка.

Директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов зауважив, що обласна військова адміністрація зробить усе можливе, щоб допомогти інституту провести успішну реорганізацію.

«Після успішного переходу в МОЗ інститут зможе укласти договори з НСЗУ та отримати кошти на лікування хворих», – додав Максим Хаустов.

Із потребами закладу ознайомили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста, аби пізніше вони могли спрямувати сюди необхідну допомогу, повідомила заступниця директора Департаменту охорони здоров’я ХОВА Жанна Овчарова.

«Це дуже потужний реабілітаційний центр, його потрібно і надалі розвивати. На жаль, зараз зростає попит на протезування та реабілітацію, адже багато людей звертаються після отримання мінно-вибухових травм. Проте й інші питання нікуди не поділися, зокрема реабілітація дітей з ДЦП»,– розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости