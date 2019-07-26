У Харкові та Балаклійському районі – нові випадки кору

За тиждень серед жителів області зареєстровано вісім хворих.

За інформацією Харківського обласного лабораторного центру, семеро хворих виявили серед харківян, один – у Балаклійського районі.

Загалом з початку року, станом на 24 липня в регіоні зареєстровано 4468 хворих. Переважна більшість захворілих – дорослі (3080 осіб – 68,9%), питома вага дітей – 31,1% (1388 осіб).

Питома вага нещеплених серед захворілих склала 70,6% – 3153 особи, у тому числі з причин відмови та відсутності даних про проведені щеплення – 92,4% (2912 хворих). Аналіз захворюваності щеплених (1315 осіб) показав, що 454 хворих (34,5%) мають тільки одне щеплення, тобто також не мають імунного захисту.

Зареєстровано 125 спалахів, з кількістю уражених — 760 осіб, з них 57 у побуті, 44 у навчальних закладах, 17 у закладах охорони здоров’я, 5 за місцем роботи та 2 у закладах закритого типу. Локалізовані у межах інкубаційного періоду — 123 спалахи, у 2 – протиепідемічні заходи тривають.

"Показники охоплення щепленнями населення для формування достатнього популяційного імунітету залишаються низькими. Зберігається ризик продовження та посилення спалаху кору. Вступна кампанія та повернення дітей з літніх канікул, створення нових організованих колективів у новому навчальному році при низькому рівні охоплення щепленнями і відсутності достатнього імунного захисту, сприятиме активізації епідемічного процесу та зростанню захворюваності. Без активного впровадження додаткових заходів з імунізації від кору стабілізації епідемічної ситуації не відбудеться, " - повідомили в лабцентрі.

Проведення щеплень залишається найефективнішим профілактичним засобом. На сьогодні в області щеплення проти кору проводять двома вакцинами «Пріорикс»/Priorix (виробник Glaxosmithkline Biologicals S.A., Бельгія) та «М-М-Р ІІ»/M-M-RII (виробник Merck & Co., Inc., США).

Источник: slk.kh.ua

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