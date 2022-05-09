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У Харкові відновив роботу перинатальний центр
Харківський міський перинатальний центр відновив свою роботу.
Як повідомили у медичній установі, на прийом можуть звернутися усі охочріляві.У центрі працюють спеціалісти жіночої консультації, неонатологи, проводяться УЗД-дослідження.
Гінекологічна та неонатальна виявляється цілодобово без вихідних. Жіноча консультація з 8.00 до 16.00 щоденно, вихідна неділя
Нагадаємо, міський перинатальний центр зазнав обстрілів та породіль довелося евакуювати разом з немовлятами.