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У Харкові відновив роботу перинатальний центр

У Харкові відновив роботу перинатальний центр

Харківський міський перинатальний центр відновив свою роботу.

Як повідомили у медичній установі, на прийом можуть звернутися усі охочріляві.У центрі працюють спеціалісти жіночої консультації, неонатологи, проводяться УЗД-дослідження.

Гінекологічна та неонатальна виявляється цілодобово без вихідних. Жіноча консультація з 8.00 до 16.00 щоденно, вихідна неділя

Нагадаємо, міський перинатальний центр зазнав обстрілів та породіль довелося евакуювати разом з немовлятами.

Агентство Телевидения Новости

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