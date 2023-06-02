У Харківському Центрі реабілітації дітей відбулося свято

Захід з нагоди Міжнародного дня захисту дітей відбувся 1 червня, у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей міста Харкова.

Свято провели для дітей з деокупованих та тимчасово окупованих територій, які перебувають у відділенні термінового влаштування при центрі. Також через відеозв’язок до святкування долучилися діти з основної групи, яких евакуювали на Захід України. Вихованці закладу отримали подарунки від керівництва міста та благодійних організацій. Нагадаємо, Центр соціально-психологічної реабілітації розрахований на 30 дітей. З початком повномасштабної війни вихованців разом із персоналом евакуювали до Івано-Франківської області, де вони продовжують отримувати реабілітаційні послуги.

Наприкінці квітня 2023 року в центрі відкрили відділення термінового влаштування дітей, переміщених з деокупованих, тимчасово окупованих територій, та які поки не можуть проживати з батьками чи іншими законними представниками. У відділенні їх забезпечують усім необхідним, зокрема, створені умови для навчання та надання медичної допомоги.

Агентство Телевидения Новости