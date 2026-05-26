У жительки Харківщини під час госпіталізації зупинилося серце: медики врятували пацієнтку

У Берестинському районі Харківської області медики екстреної допомоги врятували 65-річну жінку з гострим інфарктом міокарда. Під час підготовки до госпіталізації у пацієнтки виникла фібриляція шлуночків.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Виклик до 65-річної жительки Старовірівської сільської територіальної громади надійшов 22 травня о 10:40. На місце прибула бригада екстреної медичної допомоги №2102.

Після обстеження медики діагностували у жінки гострий інфаркт міокарда з підйомом сегмента ST. Під час підготовки до транспортування стан пацієнтки раптово ускладнився – виникла фібриляція шлуночків.

Бригада негайно розпочала серцево-легеневу реанімацію та провела комплекс невідкладних заходів. Медикам вдалося відновити кровообіг і стабілізувати стан жінки.

Після надання допомоги пацієнтку транспортували до лікувального закладу у стабільному стані.

