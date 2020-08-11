У китаянки неожиданно вырос 20-килограммовый живот

Врачи не могут определить причину постоянного роста живота, который весит уже 20 килограммов.

У китаянки из-за неизвестной болезни вырос живот аномальных размеров. Причина его роста неизвестна, сообщает Daily Mail.

Жительница китайской провинции Гуйчжоу 36-летняя Хуан Госянь утверждает, что живот начал раздуваться два года назад. Сейчас живот матери двоих детей весит около 20 килограммов и продолжает расти.

Китаянка обращалась к разным врачами. Оказалось, что у нее цирроз печени, рак яичников и аномальное скопления жидкости в брюшной полости и грудной клетке. При этом установить причину роста живота, специалистам не удалось.

Врачи провели операцию по удалению жидкости, но сразу после ее завершения, живот начал раздуваться.

Женщина не может ухаживать за детьми, нормально ходить и спать. Она надеется, что рассказав о своей истории для СМИ, сможет собрать необходимую для лечения сумму.

Местная больница готова взяться Госянь на лечение, но для этого нужно минимум 30 тысяч юаней (около 120 000 грн).

Источник: korrespondent.net/

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