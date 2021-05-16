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У Києві з’явиться Центр нейрореабілітації учасників АТО

У Києві з’явиться Центр нейрореабілітації учасників АТО

Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко

Як йдеться у повідомленні, у Дніпровському районі столиці на базі Київської міської клінічної лікарні № 11 буде створено сучасний Центр нейрореабілітації учасників АТО. Він буде розрахований на 40 ліжок та спрямований на проведення реабілітації пацієнтів із ураженням нервової системи та посттравматичними ураженнями опорно-рухового апарата.

“Аби розширити можливості реабілітації для учасників АТО у Києві, місто має намір створити сучасний Центр нейрореабілітації потужністю 40 ліжок. У закладі планується проводити діагностику та реабілітацію, у тому числі водолікування”, – повідомила Ганна Старостенко. За її словами, згідно з проєктом у Центрі буде створене палатне відділення на 14 двомісних та 12 одномісних палат з окремими санвузлами та балконами. Лікувальне відділення планується обладнати басейном, кабінетами з тренажерним реабілітаційним обладнанням, а також кабінетами для ЛФК та масажу.

“Оскільки Центр розрахований на учасників АТО з ураженням нервової системи та посттравматичними ураженнями опорно-рухового апарата, приміщення буде зручним для пересування на кріслах колісних – обладнане пандусами, ліфтами та переходом між блоками”, – додала заступник голови КМДА.

Источник: gur.gov.ua

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