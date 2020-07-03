У критической черты по COVID-19: Степанов сказал, вернут ли жесткий карантин в Украине

Эпидемиологическая ситуация в 11 регионах страны не соответствует установленным критериям, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

Он также подчеркнул, что в Украине не будут вводиться жесткие карантинные ограничения в связи с достижением показателя 60 активных больных на 100 тысяч населения.

"Что касается показателя 60 активных больных на 100 тысяч населения, а сегодня мы уже находимся на уровне 59,7 на 100 тысяч, мы использовали этот показатель исключительно для определения касательно проведения ВНО и считали его по состоянию на 22 июня. То есть если бы тогда этот показатель превысил 60, мы бы принимали решение о переносе ВНО", – пояснил министр здравоохранения.

Степанов добавил, что по состоянию на сегодня Украина находится в условиях адаптивного карантина, когда в зависимости от эпидситуации в том или ином регионе принимаются ограничительные меры.

"Постановлением правительства четко определены четыре критерия, по которым могут усиливаться ограничения. В настоящее время наиболее напряженная ситуация наблюдается в западных регионах, в частности в Волынской, Закарпатской, Львовской и Ровненской областях", – отметил министр.

По словам Степанова, 11 регионов в стране превышают установленные критерии и по ним областные санврачи подали представления об усилении карантинных мер.

Помимо этого, министр также подчеркнул, что Украина намерена одной из первых закупить вакцину от COVID-19, в частности фармкомпании AstraZeneca.

"Некоторые страны заявили о разных стадиях клинических исследований вакцины от коронавируса, в частности компания AstraZeneca заявила, что находится на последних стадиях испытаний. Некоторые страны начали делать предзаказы, Украина тоже присоединяется к этим процессам. Как только в мире появится вакцина, мы хотим, чтобы она у нас появилась одной из первых", - сказал он.





Агентство Телевидения Новости