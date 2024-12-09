У програмі Доступні ліки у 2025 році зʼявляться препарати для дітей

У 2025 році програма Доступні ліки буде розширена. До неї дадуть понад 30 нових препаратів, включаючи ліки для дітей та нові форми медикаментів, а бюджет програми складе 6,6 млрд гривень.

Як пише Кореспондент, про це повідомила пресслужба МОЗ в понеділок, 9 грудня.

Зазначається, що до оновленої програми додадуть понад 30 нових ліків, зокрема комбіновані препарати для лікування серцево-судинних захворювань, а також для лікування ревматизму, нервових розладів, хвороб очей і ендокринних захворювань, таких як гіпотиреоз і мігрень.

Програма дозволить заощадити кошти щонайменше 500 тисячам українцям. Вперше в програму ввійдуть препарати для дітей, а також ліки у вигляді крапель і мазей.

Ініціатива покликана полегшити доступ до ліків для людей з різних регіонів, зокрема мешканців сіл, прифронтових та віддалених територій, які зможуть отримувати ліки через Укрпошту або мобільні аптеки.

Програма Доступні ліки дає змогу отримувати ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб безплатно або за невелику доплату. За п’ять років вона розширилася більш ніж удвічі. Загалом програмою скористалися майже 5 мільйонів українців.

Агентство Телевидения Новости