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У разведки США есть новые данные о происхождении коронавируса — NYT

У разведки США есть новые данные о происхождении коронавируса — NYT

У американской разведки есть новые данные относительно источника возникновения коронавирусной инфекции, но они еще не исследованы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает со ссылкой на источники в Белом доме.

Для того, чтобы понять, появился ли вирус из лаборатории, или в результате контакта человека с животными, разведка США намерена использовать «компьютерные мощности».

Ранее президент США Джо Байден поручил разведке в течение 90 дней подготовить отчет о происхождении коронавируса.
Источник:  Новости Ю

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