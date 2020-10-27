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У трети больных коронавирусом ПЦР-тест может быть отрицательным - Минздрав

У трети больных коронавирусом ПЦР-тест может быть отрицательным - Минздрав

У 30% больных COVID-19 результат тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) может быть отрицательный.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, при госпитализации человека, лечении и установлении диагноза COVID-19 сегодня не нужно исключительно иметь положительный тест ПЦР, а достаточно четких клинических симптомов заболевания.

«Согласно мировой статистике, в 30% случаев, когда человек болен COVID-19, тест ПЦР может быть у него отрицательный. С чем это связано? Это связано с забором материала, это связано с физиологическими особенностями организма, это связано в том числе с тем, где именно располагается вирус в то время, когда у человека берут мазок для диагностики методом ПЦР», - отметил он.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 27 октября зарегистрировали 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 6 590 закончились летально, 145 336 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 6 677 новых случаев заболевания.

 

Агентство Телевидения Новости

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