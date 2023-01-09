У звільненій Боровій з 9 січня працюватимуть мобільні бригади лікарів

Цілий тиждень – з 09 по 13 січня включно – у Боровій працюватимуть мобільні бригади лікарів, повідомила Борівська селищна рада.

Біля приміщення ФОКу у пересувному медичному відділенні працюватиме акушерсько-гінекологічна бригада лікарів, УЗД та лікар-педіатр.

У приміщенні музичної школи прийматимуть хірург, кардіолог та невропатолог.

9 січня прийом пацієнтів розпочнеться орієнтовно з 13:00 (залежить від часу в дорозі з Харкова).

В інші дні початок роботи мобільних медичних бригад здійснюватиметься з 08:00.

Пацієнтів прийматимуть в порядку живої черги. Попередній запис не потрібен. Огляд, консультації та призначення лікування здійснюватимуться безкоштовно.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/31162

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