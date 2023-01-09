Здоров'я
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:35
Просмотров: 78

У звільненій Боровій з 9 січня працюватимуть мобільні бригади лікарів

У звільненій Боровій з 9 січня працюватимуть мобільні бригади лікарів

Цілий тиждень – з 09 по 13 січня включно – у Боровій працюватимуть мобільні бригади лікарів, повідомила Борівська селищна рада.

Біля приміщення ФОКу у пересувному медичному відділенні працюватиме акушерсько-гінекологічна бригада лікарів, УЗД та лікар-педіатр.

У приміщенні музичної школи прийматимуть хірург, кардіолог та невропатолог.

9 січня прийом пацієнтів розпочнеться орієнтовно з 13:00 (залежить від часу в дорозі з Харкова).

В інші дні початок роботи мобільних медичних бригад здійснюватиметься з 08:00.

Пацієнтів прийматимуть в порядку живої черги. Попередній запис не потрібен. Огляд, консультації та призначення лікування здійснюватимуться безкоштовно.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/31162

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина. 9 січня
Сегодня 08:49    103
Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 09 січня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:22    125
9-10 января СБУ проведет в Харькове антритеррористические мероприятия
Сегодня 06:18    176
Потурбуйтесь, щоб зима пройшла безпечно!
Сегодня 06:09    153
Харківщина. 8 січня
08.01.2023 09:15    220
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 січня 2023 року від ДСНС
08.01.2023 08:20    183
«Неопалимі»: в Україні безплатно лікуватимуть опіки та рубці, отримані через військові дії
07.01.2023 09:48    258
Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 07 січня 2023 року від ДСНС
07.01.2023 09:14    271
Харківщина. 7 січня
07.01.2023 08:56    236
В Харькове обновили график отключения электричества
07.01.2023 07:50    186
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 