Учасники бойових дій мають змогу отримати COVID-вакцину поза чергою

Про це, із посиланням на заяву головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, повідомило інформаційне агентство “Армія Inform”

Як йдеться у повідомленні, наказом Міністра охорони здоров’я на початку березня ц. р. внесені зміни в Дорожню карту вакцинації. Відповідно до зазначених змін учасники бойових дій можуть вакцинуватися від COVID-19 поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини.

“Учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях”, – таку категорію, зокрема, визначено у змінах до наказу.

Також повідомляється, що всі, хто був вакцинований позачергово, обов’язково отримають другу дозу тієї ж вакцини в термін, зазначений в офіційній інструкції до вакцини від коронавірусної хвороби.

Источник: gur.gov.ua

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