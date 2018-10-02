Ученые: аппендицит можно было не вырезать

Врачи выяснили, что для лечения аппендицита операция не обязательна – в большинстве случаев достаточно прописать пациенту курс антибиотиков. С сенсационным заявлением выступили ученые из Университета Турку.

ИССЛЕДОВАНИЕ. В ходе масштабного эксперимента финские ученые в течение пяти лет наблюдали за 300 пациентами в возрасте от 18 до 60 лет, которым было предложено вылечить ничем не осложненный аппендицит без хирургического вмешательства, антибиотиками. В течение трех дней лекарства им ставили в больнице, внутривенно, а затем еще неделю они принимали антибиотики дома, в виде таблеток.

В результате почти две трети пациентов прекрасно обошлись без операции. А у тех, кому она все-таки потребовалась, удаление аппендикса прошло без всяких осложнений.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Врачи рекомендуют неосложненный острый аппендицит первым делом пробовать лечить именно антибиотиками. Это никак не ухудшит состояние пациента, зато с большой долей вероятности может спасти его от ненужной операции и сопутствующих рисков попадания в рану инфекций.

Источник: http://etcetera.media

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