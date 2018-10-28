Ученые изобрели "троянского коня" среди антибиотиков

Исследователи утверждают, что они разработали новый антибиотик, который выглядит перспективным в ранних клинических испытаниях.

Препарат изготовлен Shionogi Inc, действует как троянский конь в греческой легенде.

Он вводит бактерию в заблуждение, чтобы поразить ее.

Испытания на 448 человек с инфекцией почек или мочевыводящих путей показали, что препарат был таким же эффективным, как и традиционные методы лечения.

Эксперты называют изобретение перспективным.

Создатели препарата вдохновлялись историей о гигантского деревянного коня, которого использовали, чтобы греческие воины проникли в древний город Трою.

Но, чтобы поразить антибиотиками бактерии, вместо дерева используют железо.

"Во время острой инфекции одна из наших врожденных иммунных реакций заключается в том, чтобы создать бедное железом среду. В ответ бактерии увеличивают потребление железа", - объясняет доктор Саймон Портсмут, который возглавлял международное исследование.

Новый антибиотик, цефидерокол, связывается с железом, поэтому введенная в смертельное заблуждение бактерия пропускает его через защитные барьеры в свои клетки.

Результаты исследования опубликовали в журнале Lancet Infectious Diseases.

"Обнаружили, что цефидерокол безопасный и хорошо переносится", - говорит доктор Портсмут.

Это исследование - редкий прогресс в отрасли.

Способность бактерий адаптироваться к антибиотикам сильно усложняет лечение некоторых инфекций.

Обзор устойчивости к противомикробным препаратам (Review on Antimicrobial Resistance) сделал строгий прогноз на будущее - к 2050 году ежегодно будут умирать 10 млн человек от инфекций, устойчивых к лекарствам.

"Это важное исследование дает надежду на новый антибиотик, который потенциально может быть альтернативой для лечения (Этих болезней. - Ред.), Но об этом еще рано говорить", - говорит профессор Серж Мостовой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Чтобы убедиться в эффективности нового антибиотика, нужны более масштабные исследования.

Эксперименты на людях с пневмонией и инфекциями, устойчивыми к некоторым наиболее мощных препаратов - карбапенемов, уже ведутся.

Впрочем, стоит учесть, что после того, как цефидерокол проникает внутрь, он убивает бактерии таким же образом, как и нынешние антибиотики.

Эксперты утверждают, что срочно нужны антибиотики нового класса - способны атаковать бактерии совершенно новым способом.

Агентство Телевидения Новости