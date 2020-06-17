Ученые лондонского колледжа начнут тестировать вакцину против COVID-19 на людях

Исследователи Имперского колледжа Лондона на этой неделе на людях начнут клинические испытания экспериментальной вакцины, которая может быть использована в борьбе с коронавирусом COVID-19, сообщила во вторник The Guardian.

По данным издания, в тестировании примут участие 300 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Каждый участник исследования получит две дозы вакцины. В случае положительной иммунной реакции на вакцину в клинических испытаниях примут участие еще 6 тыс. добровольцев.

Эта вакцина не представляет собой ослабленной формы COVID-19. Она состоит из синтетических цепочек генетического кода материала Sars-CoV-2 - нового коронавируса.

Ранее были проведены клинические испытания вакцины на животных, в ходе которых была подтверждена безопасность ее использования и выявлены обнадеживающие признаки эффективного иммунного реагирования.

Как сообщало агентство Bloomberg, ведущий разработку вакцины профессор коллежа Робин Шатток заявил, что экспериментальные вакцины не могут полностью предотвратить заражение коронавирусом.

Правительство Великобритании выделило на финансирование исследования 41 млн фунтов стерлингов, еще 5 млн фунтов стерлингов составляют иные пожертвования.

Источник: interfax.com.ua

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