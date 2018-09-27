Ученые нашли отличия в мозге у агрессивных и спокойных детей

Электроэнцефалограмма показала, что у детей, часто проявляющих агрессию, длина пиков в волнах мозговой активности типа P3 меньше, чем у их спокойных сверстников.

Дети по-разному реагируют на социальные раздражители. Один ребенок, видя, как его дразнят, воспримет это как игру, а другой ответит довольно враждебно. Недавно исследователи из Айовского университета идентифицировали различия в мозговой активности у детей, демонстрирующих разное поведение. Статья, подробно описывающая работу, вышла в журнале Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Как говорит один из авторов исследования Исаак Петерсен (Isaac Petersen), ребенок постоянно получает неоднозначные социальные сигналы и, если он не умеет обнаруживать изменения в интонациях или интерпретировать их правильно, он чаще может агрессивно реагировать на «враждебное», по его мнению, поведение.

В новой работе исследователи собрали группу из 153 детей в возрасте от 2,5 до 3,5 года. Им показывали мультфильмы, в то время как из соседней комнаты доносились постоянные ровные звуки. Для того чтобы измерить мозговую активность детей во время эксперимента, им на головы надели датчики. Пока испытуемые смотрели мультфильмы, тон звуков из соседней комнаты периодически менялся, а исследователи измеряли волну P3 при каждом изменении тона. Ученые сочли, что такое изменение в окружающей обстановке аналогично тому, которое происходит при социальном взаимодействии.

Детей, у которых пики в мозговых волнах P3 были короче, родители охарактеризовали как более агрессивных. В то время как испытуемые, электроэнцефалограмма которых показывала более длинные пики, в жизни были гораздо спокойнее и мягче. Как утверждают ученые, разница была статистически значимой и тенденции никак не зависели от пола.

Оценка характера мозговой волны P3 в будущем может стать одним из множества инструментов для установления уровня агрессии у детей, что поможет выправить их поведение в более раннем возрасте. У подростков проведение такой коррекции уже сложнее. Агрессия не только затрудняет социальные взаимодействия индивида, но может даже повышать риск заражения токсоплазмозом.

Источник: changeua.com

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