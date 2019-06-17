Ученые нашли способ понизить артериальное давление
Ученые из Аризонского университета заявили, что понизить показатели артериального давления поможет сон. По их словам, недосыпание является причиной повышения артериального давления. Поэтому специалисты советуют спать ежедневно по 6-9 часов, говорится в пресс-релизе на сайте университета.
Американцы пришли к такому выводу после эксперимента с участием 300 человек в возрасте от 21 года до 70 лет, которые не жаловались на проблемы с сердцем. В течение двух дней добровольцы носили специальный прибор, который замерял их артериальное давление каждые 45 минут. На ночь они надевали на запястье устройство, определявшее эффективность фаз сна и подсчитывавшее его длительность. В результате исследования выяснилось, что у испытуемых, которые спали хуже, на следующий день повышалось систолическое давление.
Как отмечают ученые, хронический недостаток сна может привести к развитию гипертонической болезни, хроническому стрессу и снижению уровня инсулина.
Источник: vecherniy.kharkov.ua