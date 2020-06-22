Ученые назвали допустимую норму алкоголя в день для мужчин

Новые рекомендации для здоровья от врачей США предусматривают, что мужчины должны употреблять не более одного алкогольного напитка в день, например, не более одного бокала пива.

Об этом пишут СМИ.

Влиятельная федеральная комиссия рекомендует мужчинам сократить потребление алкоголя до одного бокала алкоголя в день, а не до двух, как это было раньше. Также американские эксперты все настоятельнее рекомендуют людям полностью отказаться от добавленного сахара.

Консультативный комитет по диетическим руководящим принципам, созданный в начале 1980-х годов с целью предоставления экспертных научных рекомендаций, собирается раз в пять лет. Недавно эта группа врачей пересмотрела существовавшие рекомендации по употреблению спиртного. Теперь ограничение предусматривает 1 напиток в 0,6 унции чистого алкоголя в сутки, для женщин — половину этого объема.

Источник: golos.ua/

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