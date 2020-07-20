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Ученые назвали характерный признак тяжелой формы COVID-19

Ученые назвали характерный признак тяжелой формы COVID-19

Ученые из Франции на протяжении длительного времени изучали истории болезни 50 пациентов с различной формой тяжести COVID-19.

Французские ученые выделили главный признак, который обнаруживается у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом. Результаты соответствующего исследования опубликованы в журнале Science.

Сообщается, что они изучили 50 больных, у которых заболевание сопровождалось симптомами - от легкого кашля до дыхательной недостаточности, в результате чего их подключали к аппаратам ИВЛ. 

Проанализировав биоматериалы, исследователи пришли к выводу, что у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 проявлялась нехватка интерферона типа I, который выделяется организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет развитие коронавирусной инфекции.

Ученые утверждают, что именно этот тип белка играет определяющую роль в исцелении больных.

За все время пандемии в мире, по данным ВОЗ, выявлено более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами стали около 580 тысяч человек.

Источник: korrespondent.net/

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