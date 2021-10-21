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Ученые назвали количество шагов в день, которое значительно улучшит здоровье

Ученые назвали количество шагов в день, которое значительно улучшит здоровье

Ученые заявили, что для достижения положительного эффекта для здоровья достаточно небольшого количества шагов в день и доказали это экспериментом, передает svoboda.ua.

Оказывается, согласно недавнему исследованию, риск преждевременной смерти значительно снижается с 7000 шагов в день.

В то же время, предыдущие исследования показали, что большее количество шагов в день связано с более низким риском ранней смерти. Однако оставалось неясным, из какого минимального числа можно ожидать явных положительных последствий для здоровья.

Сообщается, что в текущем исследовании группа под руководством исследователей из Массачусетского университета изучила когорту из более чем 2000 мужчин и женщин среднего возраста из четырех разных городов США, чтобы выяснить, сколько шагов необходимо делать каждый день для достижения положительных результатов для здоровья.

Также команда обнаружила, что у людей, которые делали не менее 7000 шагов в день, риск преждевременной смерти на 50-70 % ниже, чем у людей, которые в среднем делали менее 7000 шагов в день. Скорость шагов (интенсивность шагов) не повлияла на смертность, добавляют исследователи.

Таким образом, увеличение количества шагов в день может дать наибольший защитный эффект для наименее активных людей в популяции. Тем не менее, в определенный момент дополнительные шаги, похоже, больше не оказывают положительного влияния, по крайней мере, на этот конкретный результат, - заявила команда. Выполнение более 10 000 шагов в день не привело к дальнейшему снижению риска смерти.

Источник: mignews.com.ua/

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Темы: здоровье

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