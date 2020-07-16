Ученые объяснили, почему коронавирус выявляется не всегда

Некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить антител к коронавирусу, если они присутствуют в небольшом количестве. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила директор Института здравоохранения российской Высшей школы экономики Лариса Попович в комментарии изданию РБК.

Кроме того, если тесты неудачно выбирают антиген, то вместо коронавируса могут выявить остаточные следы других вирусов.

"Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома", - пояснила Попович. Поэтому если есть симптомы болезни, то тесты нужно сдавать несколько раз, подчеркнула она.

Советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в свою очередь пояснил, что у человека есть две системы иммунитета.

При тестировании коронавируса внимание обращалось главным образом на систему иммунитета, которая вырабатывает антитела и процент заболевших оценивали именно по антителам.

Но кроме антител существует клеточный иммунитет, который при заражении, в том числе коронавирусом, срабатывает незаметно.

Бессимптомное заболевание коронавирусом означает, что система клеточного иммунитета смогла справиться и организм не задействовал иммунную систему и антитела. Тесты на работу клеточного иммунитета, сделать сложно, с такими тестами работают лишь единичные лаборатории.

Агентство Телевидения Новости