Ученые объяснили, почему коронавирус выявляется не всегда
Некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить антител к коронавирусу, если они присутствуют в небольшом количестве. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила директор Института здравоохранения российской Высшей школы экономики Лариса Попович в комментарии изданию РБК.
Кроме того, если тесты неудачно выбирают антиген, то вместо коронавируса могут выявить остаточные следы других вирусов.
"Иногда бывают ложные результаты, потому что неудачно выбрали кусочек генома", - пояснила Попович. Поэтому если есть симптомы болезни, то тесты нужно сдавать несколько раз, подчеркнула она.
Советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин в свою очередь пояснил, что у человека есть две системы иммунитета.
При тестировании коронавируса внимание обращалось главным образом на систему иммунитета, которая вырабатывает антитела и процент заболевших оценивали именно по антителам.
Но кроме антител существует клеточный иммунитет, который при заражении, в том числе коронавирусом, срабатывает незаметно.
Бессимптомное заболевание коронавирусом означает, что система клеточного иммунитета смогла справиться и организм не задействовал иммунную систему и антитела. Тесты на работу клеточного иммунитета, сделать сложно, с такими тестами работают лишь единичные лаборатории.