Ученые объяснили, почему многие мужчины не могут проявлять эмоции

«Как ты себя чувствуешь?» У большинства людей ответ на этот вопрос затруднений не вызывает: мы можем чувствовать удивление, гнев, раздражение, волнение и т.д. Но для некоторых описывать свои эмоции гораздо сложнее.

Клинический психолог профессор UWA Родриго Бесерра является экспертом в области алекситимии, или эмоциональной слепоты. «Это не болезнь, а особенность личности. Некоторые люди очень хорошо выявляют и описывают свои чувства, а другие нет», – говорит он. И это совершенно не похоже на отсутствие эмоций.

Кстати, если эмоции очень сильны, люди с алекситимией обычно все же могут их идентифицировать. «Если ты очень зол, ты в ярости, у тебя красное лицо – то, я думаю, все понимают, что это эпизод гнева. Но в обычной жизни эмоции не столь яркие и драматичные», – рассказывает Бесерра.

Эмоциональная слепота может сделать людей уязвимыми. Например, при повышенной тревожности или депрессии алекситимия серьезно затрудняет терапию, пишет medicalxpress.com.

«Эмоции – это валюта терапии. Если у вас нет возможности хорошо идентифицировать свои эмоции и передавать то, что вы чувствуете, то сеансы терапии будут более трудоемкими», – объясняет Бесерра. Также алекситимия может создавать трудности в повседневной жизни, например, в отношениях. Как правило, люди, страдающие эмоциональной слепотой, сами не могут распознать этого и обращаются за помощью только по рекомендации партнера.

«У алекситимии нет единой причины, отчасти она может быть связана с нашим воспитанием. Выше риски у людей, которые росли в среде, где выражение эмоций не поощрялось», – говорит ученый. Также эксперты считают, что эмоциональная слепота может быть вызвана изменениями в мозге, например, в результате черепно-мозговой травмы. Риск ее развития увеличивается, если повреждена лобная доля – часть мозга, ответственная за абстрактные навыки, мотивацию и контроль, а также эмоциональную регуляцию.

Источник: rz.com.ua

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