Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:40
Просмотров: 56

Ученые объяснили, почему многие мужчины не могут проявлять эмоции

Ученые объяснили, почему многие мужчины не могут проявлять эмоции

«Как ты себя чувствуешь?» У большинства людей ответ на этот вопрос затруднений не вызывает: мы можем чувствовать удивление, гнев, раздражение, волнение и т.д. Но для некоторых описывать свои эмоции гораздо сложнее.  

Клинический психолог профессор UWA Родриго Бесерра является экспертом в области алекситимии, или эмоциональной слепоты. «Это не болезнь, а особенность личности. Некоторые люди очень хорошо выявляют и описывают свои чувства, а другие нет», – говорит он. И это совершенно не похоже на отсутствие эмоций.

Кстати, если эмоции очень сильны, люди с алекситимией обычно все же могут их идентифицировать. «Если ты очень зол, ты в ярости, у тебя красное лицо – то, я думаю, все понимают, что это эпизод гнева. Но в обычной жизни эмоции не столь яркие и драматичные», – рассказывает Бесерра.

Эмоциональная слепота может сделать людей уязвимыми. Например, при повышенной тревожности или депрессии алекситимия серьезно затрудняет терапию, пишет medicalxpress.com.

«Эмоции  это валюта терапии. Если у вас нет возможности хорошо идентифицировать свои эмоции и передавать то, что вы чувствуете, то сеансы терапии будут более трудоемкими», – объясняет Бесерра. Также алекситимия может создавать трудности в повседневной жизни, например, в отношениях. Как правило, люди, страдающие эмоциональной слепотой, сами не могут распознать этого и обращаются за помощью только по рекомендации партнера.

«У алекситимии нет единой причины, отчасти она может быть связана с нашим воспитанием. Выше риски у людей, которые росли в среде, где выражение эмоций не поощрялось», – говорит ученый. Также эксперты считают, что эмоциональная слепота может быть вызвана изменениями в мозге, например, в результате черепно-мозговой травмы. Риск ее развития увеличивается, если повреждена лобная доля – часть мозга, ответственная за абстрактные навыки, мотивацию и контроль, а также эмоциональную регуляцию.

Источник: rz.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Почему эмоциональный интеллект теперь важнее обычного - ученые
25.10.2019 08:48    167
Для мужчин все женщины делятся на эти 4 типа
26.09.2019 11:11    769
Существует ли "мужской" и "женский" склад ума
20.09.2019 09:47    244
Звезды "Женского квартала" показали, как выглядит настоящий мужчина: "О таком мечтают все девушки"
18.09.2019 10:06    343
Орландо Блум прокомментировал слухи о своём «внушительном мужском достоинстве»
09.09.2019 00:54    815
Доказано, что негативные эмоции являются источником заболеваний
03.09.2019 08:38    254
10 качеств идеальной женщины: неожиданная версия мужчин
27.08.2019 10:06    463
Что женщины больше всего ценят в мужчинах
06.08.2019 11:29    511
Почему не стоит сдерживать слезы, если хочется плакать
06.08.2019 10:59    285
Сім способів подолати дитячу агресію
31.07.2019 10:44    321
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 