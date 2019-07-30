Ученые обнаружили "клетки-целители" в человеческом организме

Заболевания сердца и сосудов остаются причиной смертности номер один в мире.

Канадские ученые изучили клетки ранее неизвестного типа, обнаруженные в окружающей сердце перикардиальной жидкости. Эти клетки, как выяснили исследователи из Университета Калгари, являются настоящими "целителями", которые могут заживлять повреждения, появляющиеся на сердце в результате инфарктов.

Заболевания сердца и сосудов, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, остаются причиной смертности номер один в мире. Определенное число смертей от болезней сердечно-сосудистой системы происходит из-за слишком обильно разросшейся рубцовой ткани, которая заменяет нормальную ткань сердца в результате инфарктов.

Рубцовая ткань снижает эффективность сердечной мышцы — последняя в итоге хуже справляется с перекачиванием крови. Опыты по созданию технологии восстановления рубцовой ткани сердца, предпринимаемые научным сообществом уже много лет, пока что не привели к сколько-нибудь заметному результату.

Однако теперь, когда ученые обнаружили в перикардиальной жидкости клетки нового типа, все может измениться.

Речь идет о клетках Gata6+, которые, как показали эксперименты на мышиных моделях, могут восстанавливать поврежденное сердце. Теперь ученые работают над тем, чтобы заставить эти клетки работать с максимальной результативностью.

Источник: lenta.ua

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