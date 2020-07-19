Ученые определили шесть форм коронавируса

Ученые Королевского колледжа Лондона заявили, что существует шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, передает Sky News. Исследователи отметили, что каждая форма отличается друг от друга симптомами и позволяет определить риск развития серьезных осложнений.

Люди с первыми и вторыми формами, которые ученые называют «гриппоподобными», имеют головную боль, возможную потерю обоняния, кашель, боль в горле. Если при первой группе могут быть также и мышечные боли, боли в груди, но отсутствовать лихорадка, то при второй группе, вероятна, хрипота, лихорадка и потеря аппетита.

Третья форма («желудочно-кишечная») означает, что коронавирус влияет на появление диареи, потерю аппетита, боли в груди. При этом отсутствует кашель.

У людей с четвертой группой («усталость») следующие симптомы: головная боль, потеря обоняния, кашель, лихорадка, хрипота, боль в груди, постоянное недомогание и усталость.

Пятую и шестую форму ученые считают тяжелыми случаями. Пятую они называют «спутанность сознания». Эта форма характеризуется головными болями, отсутствием обоняния и аппетита, наличием кашля, лихорадки, болей в горле и груди, усталости, хрипоты и спутанности сознания.

Заключительная форма — шестая (или «дыхательная») отличается головной болью, лихорадкой, отсутствием обоняния и аппетита, наличием диареи, одышки, болей в животе, горле и груди. Кроме того, имеется спутанность сознания, мышечные боли и хрипота.

Британские эксперты уверены, что их исследование станет прорывом в изучении COVID-19 и окажет серьезное влияние на лечение людей в случае новой волны инфекции.

Агентство Телевидения Новости