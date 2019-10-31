Ученые поменяли мнение, какой вид спорта самый полезный

Бег и поднятие тяжестей имеют огромное значение для поддержания организма в хорошей форме. Но данные виды физических нагрузок далеко не самые эффективные для сохранения физического и ментального здоровья.

Исследователи Университета Джорджии сообщили о том, что некоторые виды спорта могут не только положительно влиять на состояние мышц, но и улучшать когнитивную функцию.

Ученые проанализировали результаты 70 исследований, в которых сравнивались преимущества различных видов спорта, и пришли к выводу, что наиболее эффективными являются физические упражнения, выполнение которых включает в себя когнитивный компонент. Занятие, которое требует мыслительных процессов или использования дополнительных навыков (например, хореографический танец, бег через полосу препятствий, катание на горных велосипедах или даже жонглирование) полезны не только для тела, но и для мозга.

«В таких случаях организм управляет сложными процессами. Мы предполагаем, что максимально положительный эффект достигается за счет того, что мозгу приходится обрабатывать информацию, решать проблемы и запоминать в то время, когда тело движется», – сказал соавтор исследования, профессор кинезиологии Филипп Томпоровский.

Данное открытие может подтолкнуть многих к изменению привычного вида физической нагрузки, чтобы максимально помочь организму оставаться в форме на долгие годы.

«В настоящее время общая медицинская рекомендация заключается в том, что человек должен заниматься спортом минимум 3 раза в неделю. Но, оказывается, этого недостаточно. Новые данные говорят о том, что для продления молодости тела и мозга нужно больше, чем бездумная тренировка. Давайте соединим вместе спорт и мыслительный процесс и получим от этого максимальную выгоду», – заключил эксперт.

Источник: Новости Ю

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