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Учёные посчитали, сколько сна теряют родители с появлением ребёнка

Учёные посчитали, сколько сна теряют родители с появлением ребёнка

Ни для кого не секрет, что с появлением ребёнка люди спят меньше. Однако, как выяснили учёные, период недосыпа не ограничивается первыми годами жизни — родители спят меньше, даже когда ребёнок уже ходит в школу.

В исследовании приняли участие почти 5000 молодых родителей. Учёные на протяжении нескольких лет изучали их продолжительность сна во время и после беременности. Результаты показали, что в среднем родители по-прежнему нарушают режим сна в течение шести лет после рождения первого ребёнка. В исследовании даже учитывались другие факторы образа жизни — возраст родителей, семейный доход, — и всё же в среднем от четырёх до шести лет их сон был нестабильным.

Исследование показало, что в первые три месяца после рождения малыша женщины теряют примерно один час здорового сна, мужчины — 15 минут. Через несколько лет у матерей этот показатель снижается до 20 минут, у отцов остаётся прежним.

А вот появление второго ребёнка, по словам учёных, влияет на качество сна гораздо меньше.

Источник: anywellmag.com

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Темы: дети, сон

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