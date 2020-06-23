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Ученые поставили под сомнение воздушно-капельное распространение COVID-19

Ученые поставили под сомнение воздушно-капельное распространение COVID-19

Для защиты от вируса людям достаточно носить маски для лица.

Ученые призывают пересмотреть результаты исследования, утверждающего, что коронавирус распространяется преимущественно воздушно-капельным путём. Его авторы доказывают, что ношение масок для лица - наиболее эффективный метод профилактики COVID-19.

Более 40 ученых поставили подписи под открытым письмом с требованием пересмотреть результаты опубликованного в журнале PNAS исследования о преимущественно воздушно-капельном распространении коронавируса. Учёные называют озвученные выводы экстраординарными, они показывает, что для защиты от вируса людям достаточно носить маски для лица, поскольку патоген в большинстве случаев распространяется только через кашель, чихания или разговор. Авторы исследования сравнили меры профилактики в городе Ухань, в Италии и городе Нью-Йорке. После этого и появилось утверждение, что чем более активно люди носили маски, тем более эффективно предотвращали распространение COVID-19.

Однако в открытом письме ученые из целого ряда авторитетных организаций, включает стэндфордский университет, утверждают, что методологическая основа этого исследования уязвима, в нём содержатся ложные утверждения. Основной вывод исследователей базируется на сравнении различных методик контроля болезни в Ухане, Италия и Нью-Йорке. Однако исследование игнорирует другие очевидные различия в этих методиках, включая и подход к обязательному ношению масок населением. В качестве примера авторы письма приводят данные исследователей о том, что после 3 апреля единственным различием в профилактических мероприятиях между Нью-Йорком и остальной частью США были требования к ношению масок. Но совершенно некорректно делать подобное утверждение, поскольку власти разных штатов и Нью-Йорка вводили и многие другиеограничения, которые автор исследования игнорируют.

Также они не обращают внимания на задержку между изменениями в передаче болезни и подсчете количества заболевших. Исследователи игнорируют поведение людей, включая социальное дистанцирование и использование масок. Ведется простейший линейный подсчет, который не коррелирует с динамикой инфекционных болезней. Следовательно, все основные выводы этого исследования некорректны, и его необходимо отозвать, пишет Decan Chronicle.

Источник: lenta.ua/

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