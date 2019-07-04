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Ученые предупредили об опасности отказа от продуктов животного происхождения

Ученые предупредили об опасности отказа от продуктов животного происхождения

Китайскими учеными были проанализированы данные ряда посвященных вегетарианству биохимических исследований за 30-летний период.

В результате специалисты пришли к заключению о том, что при отказе от продуктов животного происхождения человеческий организм начинает испытывать нехватку ключевых питательных веществ, таких как железо, цинк, витамин В12 и Омега-3 жирных кислот, пишет MedikForum.

"При отказе от мяса вегетарианская диета вполне способна обеспечить достаточное количество белка. Но в ней недостаточно жиров и незаменимых жирных кислот. Как правило, у веганов наблюдается снижение уровня «хорошего» холестерина и повышение уровня аминокислоты гомоцистеина крови", - сообщили авторы работы.

Хорошо известно, что от показателя холестерина в крови зависит риск развития сердечно-сосудистых болезней.

Но многочисленные исследования показывают, что для здоровья опасен не только повышенный, но и пониженный уровень холестерина. Установлено, например, что женщины с низким уровнем триглицеридов или жира в крови имеют повышенный риск геморрагического инсульта.

Ученые отмечают, что люди, отказавшиеся от мяса, должны внимательно контролировать свой рацион и стараться получать достаточное количество жирных кислот Омега-3, а также витамина В12 – это поможет им снизить риск сердечных болезней.

Ранее ученые заявили, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника.

 

Агентство Телевидения Новости

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