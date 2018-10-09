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Ученые рассказали о неожиданной пользе брака

Ученые рассказали о неожиданной пользе брака

Ученые  Килского университета в Великобритании установили, что брак снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также преждевременной смерти. Об этом пишет MedicalXpress.

Выводы специалистов были сделаны на основе 34 крупных исследований, которые были проведены в 1963-2015 годах. Все они были посвящены поиску связи между семейным положением и здоровьем человека.

В целом, количество добровольцев, привлеченных к исследованиям, составило около двух миллионов человек. Средний возраст участников колебался в пределах от 42 до 77 лет.

Выяснилось, что люди, которые никогда не состояли в браке, были разведены либо же овдовели, умирали чаще тех, которые находились в браке.

Также ученые установили, что развод повышал вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, в среднем, на 25 процентов, в то время, как инсульта — на 16 процентов.

Причину этого явления эксперты объясняют тем, что женатые люди раньше замечают проблемы со здоровьем и соответственно — обращаются за помощью к врачу. А также, они имеют крепкие социальные связи и являются более обеспеченными.

Источник: changeua.com

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