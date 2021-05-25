Ученые рассказали о показателях смертельного риска при COVID-19, которые легко измерить дома

Низкий уровень кислорода в крови и частота дыхания еще до появления симптомов COVID-19 указывают на более высокий риск тяжелого течения COVID-19 и даже смерти.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета, пишет Science Daily.

Исследование 1095 пациентов, госпитализированных с COVID-19, показало, что два легко измеряемых показатели здоровья - частота дыхания и уровень кислорода в крови - указывают на более высокую смертность от заболевания.

Ученые изучили данные больных в возрасте 18 лет и старше в период с 1 марта по 8 июня 2020 года.

Результаты исследования показывают, что для некоторых людей с COVID-19, которые чувствуют себя достаточно плохо, чтобы ложиться в больницу, временное окно для раннего медицинского вмешательства уже могло пройти.

Больные могут обращаться за помощью, когда испытывают симптомы, например затрудненное дыхание и постоянную боль в груди, - признаки, которые еще могут отсутствовать, когда дыхание и кислород в крови уже достигли опасного уровня, говорят авторы исследования.

"Сначала у большинства пациентов с COVID-19 нет трудностей с дыханием. У них может быть достаточно низкая сатурация кислорода, но симптомов еще может не быть.

У них может не возникнуть одышка, пока уровень кислорода в крови не станет низким. Тогда мы потеряем шанс вмешаться на раннем этапе и начать лечение", - рассказывает кардиолог, соавтор исследования Нона Сотоодения.

Пациенты часто страдали гипоксемией (низкая сатурация - 91% или ниже) или тахипноэ (быстрое, поверхностное дыхание, 23 вдоха в минуту). Некоторые сообщали о чувстве затрудненного дыхания или кашле независимо от уровня кислорода в крови.

Всего в больнице умерли 197 пациентов. По сравнению с госпитализированными больными с нормальным уровнем кислорода в крови, пациенты с гипоксемией имели риск смерти в 1,8-4,0 раза выше, в зависимости от уровня кислорода в крови пациента.

Аналогично, по сравнению с пациентами, которые поступили с нормальной частотой дыхания, у пациентов с тахипноэ риск смерти был в 1,9-3,2 раза выше.

Другие симптомы при госпитализации, в частности, температура, частота сердечных сокращений и артериальное давление, не были связаны со смертностью от коронавируса.

Ученые рекомендуют людям с положительными результатами теста на COVID-19, особенно тем, кто склонен к более тяжелому течению из-за преклонного возраста или ожирения, купить или одолжить пульсоксиметр и контролировать уровень кислорода в крови. Он должен быть выше 93%.

"Еще проще измерить частоту дыхания - это количество вдохов, которое вы делаете за минуту.

Попросите кого-то из близких понаблюдать за вами в течение минуты, пока вы не обращаете внимания на свое дыхание, и если они насчитают всего 23 вдоха в минуту, вам следует обратиться к врачу ", - советуют ученые.

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