Ученые рассказали рецепт самой полезной ароматизированной соли для организма

Соль очень полезна для организма, но не в больших количествах

Соль нужна человеку и ее суточная норма не должна превышать 5 грамов, однако превышать эту норму специалисты не рекомендуют.

Однако жить без соли тоже нельзя, пишет foodandmood.

В мире существет большое множество видов соли. Среди них гималайская, черная, ароматизированная, французская и прочие. Самой распространенной и самой бюджетной солью является повареная соль.

Соль не только добавляется при приготовлении блюд, но и многие продукты питания содержат ее.

При употреблении нужного количества соли, она оказывает благотворное влияния на обменные процессы в человеческом организме, нормализует водно-солевой баланс, благоприятно влияет на нервную систему, укрепляет сердце и сосуды.

Для лучшего усвоения соли, нужно употреблять продукты в составе которых присутствует калий, а именно картофель, томаты, чеснок, петрушка, сухофруты, дыня, банан. Кроме всего прочего необходмо выпивать достаточное количество воды.

Что касется переизбытка соли, то он чреват тем, что в организме будет задерживаться жидкость, что замедлит метаболизм и создаст сбой в работе ЖКТ. Кроме того, могут пострадать почки, печень и седечно-сосудистая система.

Ароматизированную соль можно приготовить самостоятельно, а можно купить готовую.

Итак, чобы соль вделать полезную соль в домашних условиях, необходимо взять цитрусовые, травы и специи: лимон, грейпфрут, майоран, тимьян, розмарин, паприку, морскую капусту, сушеную кокосовую стружку, листья зеленого чая.

Все ингредиенты измельчите в ступке, высушите в духовке, чтобы соль не была влажной и смешайте 400 грамм морской соли и 100 грамм смеси ароматизаторов.

Хранить такую соль можно в герметичной банке не более одного месяца.

Такой солью можно приправлять любые блюда. При добавлении в соль приправ, ориентируйтесь на свой вкус. Но можем отметить, что цитрусовая соль отлично подойдет к мясным блюдам, а соль с морскими водорослями к рыбным блюдам. Соль с травами и пряностями сочетается с мясом и пирогами. А зеленый чай и кокосовая стружка дополнят выпечку и блюда из яиц.

Источник: hyser.com.ua

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