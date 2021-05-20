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Ученые разработали тест, определяющий коронавирус по слюне за полчаса

Ученые разработали тест, определяющий коронавирус по слюне за полчаса

Тест под названием SPOT способен с высокой точностью обнаружить вирусную частицу в капле жидкости. Прибор портативный и работает от батареек. Результаты тестирования с устройства можно передать на компьютер или смартфон с помощью USB-кабеля.

Исследовательская группа уже испытала прибор на 104 клинических образцах. Он точно идентифицировал 28 из 30 образцов с положительным результатом на коронавирус и 73 из 74 образцов с отрицательным результатом.

Исследователи также протестировали SPOT с образцами, содержащими вирус гриппа, новый коронавирус SARS-CoV-2 и тремя другими человеческими коронавирусами. Он точно идентифицировал образцы, содержащие SARS-CoV-2, независимо от того, присутствовали ли там другие вирусы.

Как отмечают исследователи, устройство собирается из простых и доступных компонентов: электроники, оптических фильтров и теплового блока. Многие детали можно напечатать на 3D-принтере.

Материальные затраты, по оценкам ученых, составят менее $78 на тест при масштабном производстве в 10 тыс. устройств. Стоимость реагентов и расходных материалов для каждого теста составляет $6,14.

Также исследователи подчеркнули, что текущие технологии тестирования на коронавирус сложны, дороги, отнимают много времени и требуют громоздкого оборудования и опытных аналитиков, тогда как их устройством может управлять любой человек с минимальной подготовкой, который осторожен при загрузке образцов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили уже 164 млн случаев COVID-19, 3,4 млн человек умерло.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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