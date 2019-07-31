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Ученые создали искусственные клетки для борьбы с раком

Ученые создали искусственные клетки для борьбы с раком

В Имперском колледже Лондона ученые создали новую технологию борьбы с раком - искусственные клетки. Об этом сообщает Phys.org.

Изобретенные клетки способны воспринимать факторы окружающей среды внутри человеческого тела и выделять лекарственные вещества в ответ на раздражители.

Такая клетка оснащена пористой мембраной, через которую могут проникнуть ионы кальция. Последние активируют находящиеся внутри пузырьки с ферментами, а те в свою очередь помогают высвободить флуоресцирующие частицы.

Ученые отмечают, что они просто воссоздали естественный метаболический путь, не нуждающийся в механизмах очистки от опасных побочных продуктов.

Искусственные клетки распознают биологические маркеров раковых опухолей и доставляют в необходимое место лекарство. Также они могут обнаруживать тяжелые металлы, связывать и обезвреживать загрязнители.

 

Агентство Телевидения Новости

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