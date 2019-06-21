Ученые создали лазер для уничтожения раковых клеток в крови

Ученые Университета Арканзаса успешно протестировали лазер, который способен уничтожать раковые клетки, путешествующие по кровеносным сосудам.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Технология позволяет предотвратить возникновение вторичных опухолевых очагов, делающих заболевание трудно излечимым.

Лазер при направлении на кожу проникает в кровеносные сосуды и уничтожает на месте раковые клетки. Также он препятствует им в накоплении в организме в виде метастаз.

Исследователи провели успешные клинические испытания своей системы, точно определив и уничтожив раковые клетки у 27 из 28 добровольцев.

Подобные разработки уже существуют. Вместе с тем новое устройство способно сканировать литр крови за час, что гораздо быстрее аналогов.

С помощью этого же лазера ученые смогли продемонстрировать процесс уничтожения эмболических опухолевых клеток в реальном времени. Тепло, создаваемое лазером, производит на поверхности опухолевой клетки пузырьки пара. При расширении эти пузырьки пара растрескиваются, механически ее уничтожая.

Специалисты считают, что этот быстрый и безболезненный способ борьбы с раком позволит не только останавливать процесс метастазирования, но и находить поврежденные клетки на раннем этапе развития болезни.

Источник: bykvu.com

Новости портала «Весь Харьков»