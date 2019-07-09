Учёные: вы нравитесь людям больше, чем думаете

Первое впечатление часто бывает обманчивым. Часто, но далеко не всегда!

Люди склонны недооценивать себя, а точнее сложившееся о них первое впечатление. Об этом сообщает новое исследование, опубликованное в журнале Psychological Science.

Учёные из Корнеллского университета провели серию экспериментов, в ходе которых два незнакомых человека проводили некоторое время за беседой, а после оценивали коммуникативные навыки: свои и партнёра. Выяснилось, что участники эксперимента постоянно недооценивали свои способности, однако хорошо отзывались о собеседнике.

Наблюдаемый феномен учёные нарекли «разрывом симпатии», который подразумевает недооценённое первое впечатление о себе. Почему так происходит?

После первой встречи, как правило, люди склонны слишком зацикливаться на собственных негативных качествах: вспоминать и мысленно исправлять все моменты, когда они могли быть добрее, смешнее или красноречивее. Такой ход мыслей не позволяет объективно оценить сложившееся первое впечатление о вас у партнёра, даже если собеседник явно проявлял к вам симпатию.

Подобный тип мышления является потенциальной психологической проблемой, которая не только способствует занижению самооценки, но и может послужить причиной развития депрессии и появления излишней тревожности.

Источник: anywellmag.com

Новости портала «Весь Харьков»