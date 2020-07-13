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Ученые выяснили, что иммунитет к COVID-19 у переболевших снижается через три месяца

Ученые выяснили, что иммунитет к COVID-19 у переболевших снижается через три месяца

Иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, снижается через три месяца. Таким образом ученые из Королевского колледжа Лондона опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19.

Специалисты отметили, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. При этом, в 60% на этом промежутке регистрируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Однако, через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется всего у 17% пациентов.

За три месяца исследований количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительного, а в некоторых совсем не смогли зафиксировать наличие иммунитета. Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может иметь значительное влияние на процесс вакцинации в разных странах. 

Агентство Телевидения Новости

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