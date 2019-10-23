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Ученые выяснили, какой запах нас привлекает больше всего

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Многие любят запах леса или сада после дождя. Но почему сырая земля пахнет именно сырой землей? 

Если есть запах, то должно быть и название. Так решили 1960-х годах австралийских ученые и дали ему имя – петрикор (от греческого petra, «камень», и ikhor — «кровь богов»). Этот аромат вызывает вещество геосмин. Петрикор нравится всем людям (кроме, пожалуй, аллергиков). Мы вынесли эту любовь с глубины веков, когда способность распознавать источник воды была важна для выживания. Поэтому люди могут ощущать геосмин в атмосфере, даже если его ничтожно мало – 5 молекул на 1 триллион. Но чемпионы по умению различать петрикор верблюды: такая способность помогает им находить дорогу к оазису.

Ученые говорят, что за этот запах отвечают цианобактерии и актиномицеты, живущие в почве. А исследователи из Массачусетского технологического института обнаружили, как именно он распространяется. Капли дождя поднимают облако с веществами, которые находятся на поверхности почвы, а ветер распространяет их по всему парку или саду.

Источник: rz.com.ua

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