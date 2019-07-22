Ученые выяснили, кому не стоит бояться рака

Не одно поколение медиков и ученых по всему миру ломают головы над поиском чудотворного лекарства, которое смогло бы победить рак. К сожалению, на данный момент такого средства еще не изобрели, но поиски продолжаются. Исследователи скурпулезно изучают организм больных людей, влияние на опухоль различных лекарственных препаратов, особенности и отличительные черты людей, которых настиг рак.

Шведским ученым удалось продвинуться в этом вопросе. Исследователи назвали группу крови, которая оказалась наименее "уязвимой" перед раком. Выяснилось, что люди, которые имеют первую группу крови, реже всех болеют раком.

Эксперты работали над исследованием этого вопроса более 30-ти лет. Такие результаты были обнаружены после многолетнего исследования более миллиона пациентов в разных клиниках Великобритании. Оказалось, что среди счастливых обладателей первой группы меньше всего заболевших раком.

Также ученым удалось выяснить, каким видом рака чаще всего болеют пациенты с другими группами крови. Оказалось, что те, кто имеет вторую группу чаще всего заболевают раком желудка, а обладатели третьей и четвертой групп - раком поджелудочной железы.

Ученые считают, что основной причиной раковых заболеваний является неправильный образ жизни. То есть, употребление алкоголя, табакокурение, а также другие вредные привычки приводят к развитию онкологии. Кроме того, экспертам удалось доказать, что некоторые виды лекарственных препаратов являются токсичными и "помогают" раку развиваться в организме. Ими оказались нестероидные противовоспалительные препараты.

Источник: www.facenews.ua

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