Учёные выяснили, в каком возрасте люди взрослеют

Если вам пытаются навязать мысль о том, что вы взрослый человек, но вам по-прежнему смешно от мемов с котиками, — у нас для вас хорошие новости.

Учёные из Кембриджского университета выяснили, что люди на самом деле не взрослеют аж до 30 лет.

Они изучили мозг и нервную систему людей и определили, что возраст, в котором люди взрослеют, у всех разный. Исследования показывают, что люди в возрасте 18 лет всё ещё испытывают изменения в головном мозге, которые могут повлиять на поведение и повысить вероятность развития психических расстройств. По факту взросление мозга длится минимум до 30 лет.

«Когда вам исполнится 18 лет, вы можете проголосовать, купить алкоголь, получить ипотечный кредит и иметь дело с полицией. Но на самом деле взросление намного более индивидуальная вещь. Оно происходит в течение трёх десятилетий», — говорят учёные.

Источник: anywellmag.com

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