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Ученые заявляют, что каннабиноиды могут защитить от коронавируса

Ученые заявляют, что каннабиноиды могут защитить от коронавируса

Научные работники из Университета Орегона установили, что соединения каннабиса способны предотвращать проникновение вируса SARS-CoV-2 и его новых штаммов в клетки человеческого организма, передает National Library of Medicine.

В частности установлено, что кислоты каннабиса (CBGA и CBDA) способны блокировать процесс заражения организма. Их уже назвали биодоступным и безопасным потенциальным средством профилактики и даже лечения ковида. Эти кислоты не являются психоактивными веществами.

К такому выводу пришли исследователи Ричард Б. ван Бримен, Рут Н. Мучири, Тимоти А. Бейтс, Жюль Б. Вайнштейн, Ханс С. Лейер, Скотленд Фарли, Фикаду Г. Тафессе. Ученые рекомендуют низкомолекулярные терапевтические агенты для лечения или профилактики инфекций, вызванных коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома-2 (SARS-CoV-2) и его вариантами, которые вызывают COVID-19. 

Для обнаружения ботанических лигандов шиповидного белка SARS-CoV- использовалась масс-спектрометрия аффинной селекции. Установлено, что каннабиноидные кислоты являются аллостерическими, а также ортостерическими лигандами с микромолярным сродством к шиповому белку. Каннабигероловая и каннабидиоловая кислоты предотвращали инфицирование эпителиальных клеток человека псевдовирусом, экспрессирующим спайковый белок SARS-CoV-2, и предотвращали проникновение живого SARS-CoV-2 в клетки. Каннабигероловая кислота и каннабидиоловая кислота были одинаково эффективны против альфа-варианта SARS-CoV-2 B.1.1.7 и бета-варианта B.1.351.

Источник: healthinfo.ua

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