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Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине: где МОН рекомендует ввести "дистанционку"

Ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине: где МОН рекомендует ввести дистанционку

МОН рекомендует ввести "дистанционку" в заведениях предвысшего, высшего, последипломного образования.

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Как сообщил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, дистанционное обучение предлагается ввести с 25 октября по 15 ноября.

По словам министра, соответствующее решение было принято из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, а также с учетом консультаций Министерства здравоохранения Украины.

Рекомендация касается заведений профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления.

«Призываю всех педагогов, соискателей образования и их родителей относиться к ситуации с распространением COVID-19 крайне ответственно. Вакцинироваться, то есть защитить себя от высоких рисков заболевания, сегодня может каждый!», - подчеркнул Сергей Шкарлет.

Он также отметил, что обучение в школах со следующей недели будет организовано с учетом эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе страны.

 

Агентство Телевидения Новости

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