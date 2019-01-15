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Украина на 4-м месте в рейтинге стран, где самая высокая смертность от неправильного питания

Украина на 4-м месте в рейтинге стран, где самая высокая смертность от неправильного питания

Согласно рейтингу, составленному учеными из Йенского университета имени Фридриха Шиллера, Украина попала в десятку стран с самым высоким уровнем смертности из-за несбалансированного питания.

Украина заняла четвертое место. Стоит отметить, что десятку возглавили страны бывшего Советского союза. Показатели приведены на количество смертей на сто тысяч человек.

Рейтинг выглядит так:
Узбекистан (394)
Туркменистан (376)
Кыргызстан (350)
Украина (349)
Молдова (328)
Азербайджан (319)
Беларусь (313)
Таджикистан (310)
Казахстан (306)
Россия (291)

Причинами заболеваний, от которых умирали было, высокое содержание в еде соли и низкое потребление в пищу овощей, орехов и продуктов из цельного зерна. Исследование проводилось с 1990 по 2016 год по заказу Всемирной организации здравоохранения. В рамках исследования было проанализировано ситуацию в пятьдесят одной стране европейского региона.

Источник: u-news.com.ua

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Темы: питание

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