Украина на 4-м месте в рейтинге стран, где самая высокая смертность от неправильного питания

Согласно рейтингу, составленному учеными из Йенского университета имени Фридриха Шиллера, Украина попала в десятку стран с самым высоким уровнем смертности из-за несбалансированного питания.



Украина заняла четвертое место. Стоит отметить, что десятку возглавили страны бывшего Советского союза. Показатели приведены на количество смертей на сто тысяч человек.



Рейтинг выглядит так:

Узбекистан (394)

Туркменистан (376)

Кыргызстан (350)

Украина (349)

Молдова (328)

Азербайджан (319)

Беларусь (313)

Таджикистан (310)

Казахстан (306)

Россия (291)



Причинами заболеваний, от которых умирали было, высокое содержание в еде соли и низкое потребление в пищу овощей, орехов и продуктов из цельного зерна. Исследование проводилось с 1990 по 2016 год по заказу Всемирной организации здравоохранения. В рамках исследования было проанализировано ситуацию в пятьдесят одной стране европейского региона.

Источник: u-news.com.ua

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