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Украина опередила Китай по числу заболевших коронавирусом

Украина опередила Китай по числу заболевших коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в Украине по состоянию на 14 августа опередило число выявленных случаев заболевания в Китае.

В настоящее время число заболевших в Украине составляет 87 872 человека. В Китае, по данным портала статистики Worldometers, - 84786 заболевших.

За сутки в Китае было зафиксировано 30 новых случаев, в Украине же - более 1700.

Профессор Киево-Могилянской академии, генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто на своей странице в Facebook написал, что сейчас среднее количество диагнозов в день составила примерно 1400 за последнюю неделю.

По его подсчетам, за неделю количество выявленных случаев в Украине может достичь 100 000.

Напомним, что Украина два дня подряд бьет рекорды заболеваемости коронавирусом. В стране начали разворачивать больницы второй волны. 

Вчера в категорию регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности из-за значительного распространения COVID-19 попали восемь административно-территориальных единиц. 

С начала пандемии коронавируса количество инфицированных в мире по состоянию на утро пятницы достигло 20 млн 905 тыс.276 человек, увеличившись за сутки на 284 тыс.429 человек.

 

Агентство Телевидения Новости

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