Украина переходит на новые стандарты профилактики и лечения ВИЧ

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый клинический протокол лечения и профилактики ВИЧ-инфекции.

Украина первой среди стран Восточной Европы и Центральной Азии перешла на новые стандарты лечения ВИЧ. Теперь каждый ВИЧ-инфицированный человек имеет право на пожизненное бесплатное лечение независимо от количества вируса в крови, пишет на своей странице в Facebook и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Сегодня в Украине около 244 тысяч ВИЧ-инфицированных. В то же время, лишь половина людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе.

"Благодаря введению нового клинического протокола лечение инфекции станет не только более эффективным, удобным, но и экономически доступнее", - отмечает исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Что именно предусматривают новые наставления:

- в качестве основного алгоритма лечения используется препарат с долутегравиром. Комбинированный препарат с этим действующим веществом производит 9 компаний, поэтому стоимость одной дозы стала дешевле в 6 раз;

"Сегодня для государства она стоит 5 грн 40 копеек. Благодаря тому, что инновационный комбинированный препарат сочетает несколько действующих веществ, пациент может принимать только одну таблетку в день", - рассказала Супрун.

- благодаря экономичности и доступности этой модели лечения государство сможет лечить значительно большее количество пациентов;

- для диагностирования ВИЧ теперь можно использовать два быстрых теста разных производителей;

- новый протокол позволяет использовать антиретровирусную терапию для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции — приема препаратов (PrEP — pre-exposure prophylaxis), чтобы предотвращать заражение ВИЧ в группе риска - среди людей, находящихся в парах, где один партнер является ВИЧ-положительным, а другой — нет; мужчинам, практикующим секс с мужчинами; людям, употребляющим инъекционные наркотики; людям, предоставляющим сексуальные услуги за вознаграждение;

- будет введен подход общественного здравоохранения для лечения и профилактики ВИЧ. Он предусматривает, что медицинские услуги по выявлению, профилактике и лечению ВИЧ будут предоставляться комплексно. Подходы будут упрощены и стандартизированы, а доступ украинцев к качественным медицинским услугам улучшится.

Агентство Телевидения Новости