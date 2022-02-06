Украина получила партию таблеток от COVID-19 — Ляшко

В Украину прибыла первая партия таблеток Молнупиравир от коронавируса COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme. Речь идет о 60 тысячах курсов препарата, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на своей странице в Facebo ok в воскресенье, 6 февраля.

По его словам, это лекарство должно помочь в борьбе с COVID-19 и сохранит жизнь пациентам из групп риска.

«В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит в регионы. До апреля 2022 года в Украину поступят еще 240 тысяч курсов препарата», – написал Ляшко.

Он отметил, что Молнупиравир – это противовирусный препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный коронавирусу для воспроизведения генетического кода. Этим самым он предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Препарат не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

Напомним, о закупке Украиной партии Молнупиравира стало известно в декабре 2021 года. Этот препарат используют для лечения пациентов, имеющих хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости